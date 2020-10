SAMBANDSFLOKKURIN Í TÓRSHAVN KLÁRUR TIL VALSTRÍÐ

Sambandsflokkurin er nú liðugur við uppstillingina til kommunuvalið í Tórshavn - 10. november.

Hesi 11 valevnini hava bjóðað seg fram at umboða Sambandsflokkin í Tórshavnar Býráð komandi 4 árini:

• Petur Frank Jákupsson Holm

• Jákup Sverri Kass

• Jensia Højgaard Kjærbæk

• Jóhan Petur Johannesen

• Petrina Berg á Lag

• Annfinn Brekkstein

• Harriet Høgnesen

• Ingi Mittún

• Gitte Klein

• Jens Knudsen

• Tummas Rubeksen

Talan er um eina góða blanding av kendum og royndum fólkum í kommunal- og landspolitikki, og fólkum, sum eru nýggj í kommunalpolitikki og hava aðrar spennandi royndir og bakgrund.

Tað er eisini gleðiligt, at 4 kvinnur hava bjóðað seg fram, svarandi til 1/3 av teimum uppstillaðu - nakað, sum er við til at tryggja, at ymsu politisku áhugamálini eru væl umboðað í politikkinum hjá Sambandsflokkinum.

Nevndin í Føroya Væl