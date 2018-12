Samgongan sagt nei til hækking í grundarupphæddini til pensjónistar

Eftir drúgva politiska viðgerð í Løgtinginum í dag, so fall uppskotið frá Sambandsflokkinum um at hækka grundarupphæddina til fólkapensjón, endalig.





Sambandsflokkurin harmast um, at tað ikki eydnaðist at tryggja pensjónistunum upprunaligu grundarupphæddina - ein pensjón, sum gjøgnum allar tíðir hevur verið fatað sum ein sosial sátt millum ættarlið.





Vit ætla ikki at gevast í hesum málinum, og tá Sambandsflokkurin kemur aftur í landsins leiðslu, fer flokkurin at virka fyri, at grundarupphæddin til fólkapensjónir kemur á sama støðið sum áður.





Bárður S. Nielsen

formaður í Sambandsflokkinum