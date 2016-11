Samráðast í Føroyum um framtíðar fiskiskap í Íshavinum

Dan Klein --- 01.12.2016 - 07:15

Í hesum døgum er Føroya landsstýri vertur fyri samráðingum um møguliga framtíðar fiskivinnu í altjóða sjógvi í Íshavinum. Talan er um samráðingar um at forða fyri óskipaðum fiskiskapi við tí endamáli at tryggja burðardyggan fiskiskap, tá ið grundarlag verður fyri tí.





Føroyar og Grønland taka lut í samráðingunum í felags sendinevnd. Onnur lond í samráðingunum eru hini strandalondini til Íshavið Kanada, Noreg, Russland og USA. Harumframt eru ES, Ísland, Japan, Kina og Suður Korea, sum verða mett at vera millum tey fáu londini í heiminum, sum hava hegni og reiðskap til at fara undir fiskiskap í Íshavinum, tá ið umstøðurnar væntandi einaferð fara at loyva tí.





Talan er um fjórða samráðingarumfar. Tey fyrstu vóru í Washington og triðja umfar var í Iqaluit, Kanada í juli.





Fundurin byrjaði fyrradagin og endar í dag.