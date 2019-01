Samstarvsavtala við Reyða Kross Føroya

Nú kann Reyði Krossur Føroya meira miðvíst og langskygt taka lut í humaniterum arbeiði kring heimin.





Landsstýrismaðurin í uttanríkis- og vinnumálum hevur í dag skrivað undir samstarvsavtalu við Reyða Kross Føroya. Samstarvsavtalan inniber millum annað, at landsstýrið letur Reyða Krossi ein part av játtanini til neyðhjálp.





Í høvuðsheitum eru raðfestu økini hjá Reyða Krossi bráðfeingishjálp, fyribyrging av humaniterum kreppum og útbúgving. Tí eru partarnir samdir um, at pengarnir verða nýttir til at styrkja um virksemið á júst hesum økjum.





”Meira enn bara at lata pening, tá vanlukkur og kreppur raka, eiga vit eisini at brúka føroyska vitan og førleikar í humaniterum arbeiði kring heimin. Nú fer millum annað at bera til at fara undir at førleikamenna føroyingar at taka virknan lut í altjóða humaniterum virksemi,” sigur Poul Michelsen, landsstýrismaður.





Við avtaluni fær Reyða Krossur Føroya betur skipað sítt virksemið, sum í mun til landsstýrið ofta hevur fevnt um at taka ímóti og síðani latið víðari pening í sambandi við vanlukkur úti í heimi.





”Nú fara vit undir eitt strategiskt samstarv við landsstýrið, sum gevur okkum størri rúmd at leggja til rættis bráðfengishjálp, fyribyrgjandi átøk og útbúgving, umframt at vit fáa styrkt okkara luttøku í altjóða virksemi innan humanitert arbeiði,” sigur Jóannes Eidesgaard, formaður í Reyða Krossi Føroya.





Samgongan hevur seinastu árini trífaldað samlaðu játtanina til menningarsamstarv og neyðhjálp. Játtanin í ár er 9 milliónir krónur.