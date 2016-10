Samtalubólkur fyri teg, ið hevur mist makan av krabbameini, byrjar 15. november 2016

Samtalubólkur fyri teg, ið hevur mist makan

Dan Klein --- 05.10.2016 - 09:00

Tað kann vera sera trupult at koma gjøgnum sorgina, tá ið ein missir makan av eirindaleysari sjúku. At hitta onnur í somu støðu, kann lætta um tunga, torføra og stundum einsliga stríðið at fóta sær aftur.





Tí skipar Krabbameinsfelagið fyri samtalubólki fyri tey, sum hava mist maka sín, orsakað av krabbameini.





Endamálið við at savna fólk, sum øll hava mist maka sín, er at geva tí einstaka møguleika at seta orð á og viðgera tær kenslur, tankar og trupulleikar, sum missurin av makanum gevur, og í gjøgnum samtalurnar við onnur í somu støðu, koma styrkt/ur víðari í lívinum. Samtalurnar eru sjálvandi í trúnaði.





Til at skipa fyri og leiða bólkarnar, eru sjúkrarøktarfrøðingar hjá Krabbameinsfelagnum, sum hava terapeutiska eftirútbúgving og hava drúgvar royndir við at arbeiða við fólki, sum eru í sorg og kreppu.





Týsdag 15. november frá kl 13.00 til 15.30 er fyrstu ferð at bólkurin kemur saman – møtt verður í hølunum hjá Krabbameinsfelagnum, Grønlandsvegur 58, Tórshavn. Ætlanin er at bólkurin er samlaður 1 ferð um mánaðin 6 ferð í alt.





Hevur hetta tín áhuga, vinarliga boða frá luttøku, í seinasta lagið 14. november kl. 12.00, á tlf 317959 ella skriva til kmf@krabbamein.fo