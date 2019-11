Sarah Mahfoud: Det er nu, min drøm skal udleves

Glæder sig til VM-kamp i Danmark mod Brenda Carabajal:





Det danske boksehåb ser frem til at bokse sit livs kamp ovenpå nyheden om, at hendes VM-kamp mod Brenda Karen Carabajal fra Argentina finder sted på dansk hjemmebane i Frederiksberg Hallerne den 1. februar.





Lørdag den 1. februar kan Danmark få en ny verdensmester i boksning, når den ubesejrede og nuværende IBF interkontinental-mester Sarah Mahfoud udfordrer den regerende IBF-verdensmester i fjervægt, Brenda Karen Carabajal fra Argentina.





Kampen finder sted i Frederiksberg Hallerne, og den danske fjervægter fra promotor Mogens Palles Danish Fight Night-stald beskriver VM-kampen i IBF-regi, et af de helt store og anerkendte VM-forbund, som ”en drøm, der nu er blevet til virkelighed”:





”Det føles uvirkeligt, når jeg tænker over det. Jeg tror slet ikke, det endnu er gået op for mig, hvor stort det egentlig er. Men det er jo det her, som jeg har drømt om og håbet på fra start af. Nu skal drømmen udleves. Nu ligger det lige for fødderne af mig, og det er meget snart den 1. februar, og det er jeg virkelig glad for,” lyder meldingen fra Sarah Mahfoud, som fornylig besejrede Enerolisa De Leon i den sidste VM-test, inden det går løs i februar.





”Det er fantastisk at få denne kamp og få lov til at prøve at bevise, at man kan være med på VM-niveau. Mogens Palle lovede mig det her, da vi skrev kontrakt i sin tid. Han har troet på mig og på, at jeg kunne nå hertil, og nu står vi så her i dag,” tilføjer den danske VM-udfordrer.





Sarah Mahfoud, der som amatør blev både dansk og nordisk mester, slap uden større skrammer, da hun den 12. oktober i FrederiksborgCentret pointbesejrede Enerolisa De Leon fra Den Dominikanske Republik ved at vinde samtlige omgange. Hun fik ved samme lejlighed skærpet sin kamptræning og fintunet timingen i sine slag og forsvarsmanøvrer. Nu er grundtræningen frem mod den store VM-kamp påbegyndt, og Sarah Mahfoud føler sig mentalt klar til en bokser af Brenda Carabajals kaliber.





”Nu skal jeg bare træne endnu mere og endnu hårdere. Der er mange ting, som vi skal arbejde på i træningslokalet. Men jeg kan bokse mod alle slags boksere. Jeg holder mig til det, som jeg kan finde ud af, og så er jeg stærk på den måde. Lige meget hvad der kommer mod mig, så har jeg altid en plan for, hvordan jeg skal løse opgaven. Jeg er god til at læse min modstander og omstille mig, hvis det er det, der brug for,” siger Sarah Mahfoud.





Ingen danskere har til dato vundet netop VM-bæltet tilhørende International Boxing Federation, som har hovedsæde i USA. Flere har prøvet – blandt andre Gert Bo Jacobsen, Mads Larsen, Rudy Markussen, Spend Abazi, Dennis Holbæk Pedersen og Allan Vester – alle dog forgæves. Sarah Mahfoud, der som amatør blev både dansk og nordisk mester, kan med andre ord skrive historie ved at blive den første danske IBF-verdensmester.





Flere informationer om VM-stævnet i Frederiksberg Hallerne, billetsalg og de øvrige kampe vil blive offentliggjort snart.









Følg Danish Fight Night på Facebook: www.facebook.com/DFNboksning





Fakta om Sarah Mahfoud

* Født: Den 29. september 1989 i Tórshavn, Færøerne (30 år)

* Rekordliste: 9-0 (3 KO)

* Vægtklasse: Fjervægt (57 kilo)

* Titler: IBF interkontinental-mester efter sejr over Bukiwe Nonina den 18. januar 2019.

* Højde: 165 cm.

* Træner: Steen F. Sørensen/Mads Sørensen

* Debutkamp som professionel: 11. februar 2017

* Amatørkarriere: 55 kampe, 3 gange dansk mester, 2 gange nordisk mester (fjervægt, elite)

* Storesøster til Danish Fight Night-bokseren Allan Mahfoud, som ligeledes er ubesejret.





De seneste 10 VM-kampe i IBF-regi i fjervægt

01-02-2020 Brenda Carabajal vs. Sarah Mahfoud, Copenhagen

13-04-2019 Brenda Carabajal PTS10 Elena Gradinar, Atlantic City

17-02-2018 Jennifer Han PTS10 Lizbeth Crespo, El Paso

17-02-2017 Jennifer Han PTS10 Olivia Gerula, El Paso

15-10-2016 Jennifer Han PTS10 Liliana Martinez, El Paso

29-04-2016 Jennifer Han PTS10 Calista Silgado, El Paso

19-09-2015 Jennifer Han PTS10 Helen Joseph, El Paso

27-04-2013 Dahiana Santana PTS10 Claudia Lopez, Buenos Aires

17-12-2012 Dahiana Santana PTS10 Helen Joseph, Santo Domingo

12-08-2012 Dahiana Santana TKO7 Marisol Reyes, Santo Domingo

20-11-2011 Dahiana Santana PTS10 Stacey Reile, Las Vegas