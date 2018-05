Sáttmálarnir við arbeiðarafeløgini longdur

Dan Klein --- 09.05.2018 - 08:37

Semingsmaðurin hevur koyrt partarnar aftur til samráðingarborðið





Semingsmaðurin var tilkallaður í samráðingunum millum Føroya Arbeiðsgevarafelag og tey fimm arbeiðarafeløgini.

Eftir at hava tosað við báðar partar metti semingsmaðurin, at partarnir ikki vóru komnir nóg langt í samráðingunum, og hann heitti tí á partarnar um at fara aftur til samráðingarborðið.

Samráðingarnar halda sostatt fram, og sáttmálarnir eru longdir til 9. mai á midnátt.