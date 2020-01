Seminar: Hvussu hava pápar í Norðurlondum tað?

Mikudagin 5. februar 2020 verður seminar um nýggja norðurlendska frágreiðing, um hvussu pápar í Norðurlondum hava tað.





Pápar í Norðurlondum brúka bara 10-30 prosent av samlað barslinum. Frágreiðingin “State of Nordic Fathers” kannar, hví so er, og vísir á møguleikar at økja lutin hjá pápum í ansing og barsli.





Umframt framløgu av frágreiðingini, fara landsstýrisfólkini, Elsebeth Mercedis Gunnleygsdóttur, sum er landsstýriskvinna í janvstøðumálum, og Helgi Abrahamsen, landsstýrismaður í arbeiðsmarknaðarmálum við ábyrgd av barsilsskipanini, at taka orðið.





Eisini verður pallborð, har embætisfólk úr Norðurlondum fara at umrøða frágreiðingina, og hvussu barsilsskipanirnar eru í sínum landi, og hvørja ávirkan hetta hevur á javnstøðu millum kynini.





Seminarið verður frá kl. 14 til 16 í Norðurlandahúsinum .





Tiltakið er ókeypis, tó er tilmelding neyðug. Melda til á amr@amr.fo í seinasta lagi 4. februar kl. 12.00.

sí meira á: https://www.norden.org/da/nordicfathers