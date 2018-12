Semja millum Kommunala Arbeiðsgevarafelagið og Fíggjarmálaráðið øðrumegin og Heilsurøktarafelagið hinuvegin

Seinnapartin fríggjadagin, skrivaðu almennu arbeiðsgevararnir og Heilsurøktarafelagið undir 2 ára semju.

Umframt lønarhækkan inniber semjan millum annað eftirløn svarandi til 5 % til tímalønt,

broyting av flokkingum hjá deildarleiðarum, eitt eyka lønarstig í lønarskalanum hjá vanligum heilsurøktarum og dagføring av sáttmálaásetingini um barsil.

Harumframt hava sáttmálapartarnir avtalað at seta ein arbeiðsbólk at kanna í hvønn mun, tað er møguligt hjá heilsurøktarum at verða settir við hægri setanarbrøki og/ella fullum setanarbrøki.