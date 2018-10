Serfrøðingur á almennum fundi í Føroyum um rehabilitering

Dan Klein --- 09.10.2018 - 08:00

Danski serfrøðingurin og professarin, Claus Vinther Nielsen, luttekur á almenna fundinum, “Hvussu skipa vit rehabilitering í Føroyum”, sum Sambandsflokkurin skipar fyri, hósdagin 25. oktober, kl. 09.00-12.00 - í Norðurlandahúsinum. Har fer hann at umrøða rehabiliteringsskipanina í Danmark og hvørjar ætlanir eru um menning á økinnum





Bárður S. Nielsen, formaður í Sambandsflokkinum bjóðar vælkomið og innleiðir almenna fundin.





Á fundinum fer Claus Vinther Nielsen, professari, MD, PhD Klinisk Socialmedicin og Rehabilitering, Insti­tut for Folkesundhed, Aarhus Universitet, at legjga fram og greiða frá rehabiliteringsskipanini í Danmark og ætlanum um menning. Claus er eisini formaður í Rehabili­terings­forum Danmark.





Á fundinum fer Claus Vinther Nielsen at greiða frá sínum royndum sum formaður í Rehabiliterings­forum Danmark, har hann m.a. hevur ábyrgdina av at:





· Skapa netverk fyri at menna rehabilitering í Danmark

· Viðvirka til, at rehabiliteringstilboðini í Danmark betrast

· Røkja danska limaskapin í Rehabilitation International

· Umboða tann hægsta fakkunnleikan innan fyri rehabiliteringsøkið

· Skjalfesta búskapaligu virðini av rehabilitering, herundir tað búskaparliga virðið av at viðgera einstøk menniskju

· Viðvirka til, at kjakið um rehabilitering verður styrkt

· Ávirka soleiðis, at rehabiliteringsútbúgvingar fáa best møguligt innihald og eisini, at settar verður á stovn læknaligar sergreinar innan rehabilitering





Á fundinum fer eisini Rósa Samuelsen, fyrrv. løgtings- og landsstýriskvinna at greiða frá sínum royndum innan rehabilitering við denti løgdum á politisk sjónarmið og loysnir, og fer hon eisini at leggja fram ítøkilig lógaruppskot um rehabilitering.





Harafturat fer Sólbjørg Frederiksberg, fysioterapeutur, at greiða frá tørvinum á rehabilitering í Føroyum, herundir um, hvussu verandi rehabilitering virkar og ikki virkar í praksis.





Les meira: Skrá fyri almenna fundin um rehabilitering í Føroyum

Les meira: Lýsing av almenna fundinum um rehabilitering í Føroyum





Sambandsflokkurin