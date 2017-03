Sí samrøðu við Duritu Tausen um hví Grannakaffi er so týdningarmikið

Dan Klein --- 02.03.2017 - 09:45

Vælgerandi grannakaffi

Í komandi viku verður skipað fyri Grannakaffi á triðja sinni. Uppskriftin er sera einføld; nøkur bjóða seg fram sum vertir fyri eitt Grannakaffi heima hjá sær sjálvum, ella saman við øðrum í størri høli, og nøkur koma á gátt til ein kaffimunn og eitt hugnaligt prát, og lata stuðul eftir førimuni í bússurnar, sum vertirnir fáa frá Krabbameinsfelagnum. Øll kenna vit onkran, sum er ella hevur verið raktur av krabbameini.





Felags fyri okkum øll er uttan iva, at vit ynskja at hjálpa, men hava kanska ikki altíð loysnina. Krabbameinsfelagið brúkar alla sína orku at hjálpa, og við dagliga sambandinum við sjúklingar og avvarandi veit Krabbameinsfelagið, hvar tørvurin er størst. Tí hevur stuðulin frá tiltøkum sum Grannakaffi so ómetaliga stóran týdning.

Her ber til at síggja nakrar smærri filmar, har ymisk fólk greiða frá, hví tey halda, at eitt tiltak sum Grannakaffi hevur so stóran týdning fyri okkara felags stríðið móti krabba.





Trýst á linkin fyri at síggja filmin: https://www.facebook.com/grannakaffi/videos/1215834841866562/