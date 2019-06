Síðsta skot í Eysturoyartunlinum

Í dag, 7. juni kl. 18.00 verður alment hátíðarhald í samband við, at síðsta skot í Eysturoyartunlinum verður latið av.





Hetta verður hátíðarhildið í ítróttarhøllini á Hálsi í Havn, har møguleiki verður at fylgja við á stórskíggja, tá seinasta skotið verður latið av. Skotið verður latið av 5.274 metrar inn í Eysturoyartunlinum, Hvítanes megin. Tí er ikki ráðiligt, at nógv fólk er inni í tunlinum, so í staðin er tiltakið í ítróttarhøllini á Hálsi.





Skráin fyri hátíðarhaldið er henda:





Bergur Poulsen nevndarformaður fyri P/F Eystur- og Sandoyartunlar bjóðar vælkomin.





Heðin Mortensen, samferðslumálaráðharri heldur røðu.





Niklas Foldbo, ein av í verksetarunum av Eysturoartunlinum heldur røðu.





Heðin Mortensen, samferðslumálaráðharri letur seinasta skot av í Eysturoyartunlinum.





Ì samband við tiltakið, verður tónleikur og bjóða verður til ein drekkamunn.









Tað er ein stór løta, fyri eina av Føroya størstu byggiverkætlanum, nú jarðfrøðiligi váðin í verkætlanin er burtur, tá tunnilin er liðugt sprongdur og arbeiðið við at gera tunnilin er komið so væl áleiðis.