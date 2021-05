Sigge Winther er bekymret for, om den førte politik i dag evner at løse de store problemstillinger i samfundet på grund af for meget pseudopolitik. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Sigge Winther advarer mod pseudopolitik på steroider: “Vælgernes ønsker forsvinder alt for ofte op i den blå luft”

Politik har svært ved at løse de store problemer for danskerne, lyder det fra Sigge Winther Nielsen i en ny bog, hvor han giver sit bud på, hvordan det politiske system kommer ud af denne knibe.

