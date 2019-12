Sildaarvastrongurin lýstur

Viðhøvundar í greinini eru Svein-Ole Mikalsen, Fróðskaparsetur Føroya, Eydna í Homrum og Jan Arge Jacobsen, Havstovan, Paul Flicek, EMBL-EBI og Hans Atli Dahl, Amplexa Genetics.Les greinina





Stuðlað verkætlanini hava Granskingarráðið, Fiskivinnuroyndir, Statoil Føroyar, Felagið Nótaskip og Innovationsfonden, umframt at Sunnvør hevur verið við Havstovuni á rannsóknarferðum at savna inn tilfar til hennara arbeiðið.









Arbeiðið, ið er lýst í greinini, er partur av ph.d.- verkætlan hjá Sunnvør. Í hesi verkætlan hevur hon hugt nærri at lívfrøðini hjá sild við at brúka arvafrøðilig háttaløg. Henda verkætlan hevur verið við til at skapað grundarlag fyri slíkari gransking í Føroyum.