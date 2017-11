Situr tú seggur í oyðini høll – einastur eftir av mongum*

Dan Klein --- 04.11.2017 - 09:15

Høgni Hoydal: Røða um sjálvstøðugan føroyskan limaskap á Norðurlandráðsfundi í Helsinki 2017

Præsident!





Norden som verdens bedst integrerede region. Det grænseløse Norden. Nordisk samarbejde som det unikke samarbejde mellem folk, med respekt for hinandens forskelligheder, rettigheder og ligestilling. Åben dialog og demokratiske løsninger.





Vi fejrer i fællesskab de nordiske folks selvstændighed – og ikke mindst nu 100 året for Finlands selvstændighed. Til lykke med det til det finske folk. Vi ved, at selvstændighed og lige rettigheder er forudsætningen for samarbejde, fred og frihed.





Dette grundværdierne og visionerne, som vi hylder og styrer efter i det nordiske samarbejde.





Og det er dette, som den færøske ansøgning om selvstændigt medlemskab bygger på. Vi vil tage fuldt ansvar og del i det nordiske samarbejde, som et ligestillet folk i det nordiske fællesskab – og tage del i udfordringerne for Norden og styrke Nordens globale rolle og ansvar.





Nordisk Råd – alle I nordiske parlamentarikere – har nu muligheden for at sætte handling bag ordene og værdierne, som vi hylder. At de gælder for alle de nordiske folk og for alle i den nordiske familie.





Jeg er overbevist om at I nordiske parlamentarikere ikke her i 2017 vil stemme for det, som vi har oplevet før: At den færøske ansøgning afvises.





At det er som om man siger: Jeg hørte ikke spørgsmålet, men svaret er nej. Eller: 2Same procedure as last year”.





Jeg er overbevist om, at I nordiske parlamentarikere ikke vil stemme for en beslutning, hvor man siger:





- Vi skal være verdens bedst integrerede region – men vi vil ikke integrere Færøerne.





- Vi skal have et grænseløst Norden – men vi sætter grænsen, når det gælder Færøernes medlemskab.





- Vi bygger på ligestilling og rettigheder – men ikke når det gælder Færøerne. Her skal gælde gammeldags statsret og magtpolitik. Og den danske grundlov bruges til at forhindre demokrati og et folks rettigheder.





- Jeg er overbevist om, at I nordiske parlamentarikere i stedet vil stemme for, at den færøske ansøgning behandles i åben dialog med demokratisk behandling og med høringsret for de færøske myndigheder.





Det kan vi gøre hvis vi stemmer for den færøske delegations forslag om at fortsætte behandlingen af ansøgningen, og ikke nedstemme den.

*(Janus Djurhuus yrkti hesa kendu yrking um føroyska málið, tá ið tað ikki var viðurkent millum hini norðurlendsku málini)