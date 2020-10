Sjálvstýri stillar upp til býráðsvalið í Tórshavnar kommunu

Valevnini eru hesi:

Danny Danielsen, Tórshavn

Hallur Hjalgrímsson Djurhuus, Tórshavn

Jákup Hans Heinesen, Tórshavn

Dan Klein, Hoyvík

Hervør Ólafsdóttir Lützen, Tórshavn

Zakarias Wang, Hoyvík.

Vit hava sett okkum fyri

at hvør borgari í kommununi sleppur at keypa eitt partabræv í Flatnahaga fyri eina krónu;

at okkara kommuna gongur á odda í kommunala samstarvinum eftir SEV-leisti;

at vit hjálpa tilflytarum at fáa børn síni at dansa føroyskan dans;

at vit skapa eitt livandi mentanarumhvørvi;

at vit skulu hava fimm apotek, og at eitt av teimum er opið um náttina;

at vit velja ta grønu kósina, so kommunan framvegis hevur heimsins størsta drunnhvítabøli;

at vit við kommunalum samstarvi bjarga fuglum fyri rottum;

at vit gera fleiri sandstrendur eins og í Sandagerði;

at vit gera gongugøtur fram við bakkanum og millum varðar;

at vit berjast ímóti innsløddum plantum.

Her býr eitt gott fólk í einum góðum landi.

Latið okkum saman gera fosturlandið enn betri!

Sjálvstýri