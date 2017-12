Skal landið sleppa at lóggeva seg frá rættinum hjá starvsfólki at fara í verkfall??

Dan Klein --- 19.12.2017 - 07:22

Í einum verkfalli eiga allir limir í einum fakfelag hava møguleikan fyri at fara í verkfall, at vísa sína ónøgd við starvsviðurskifti síni - 100% av limunum.





Føroya Pedagogfelag hevur kortini givið undantøk til, at heili 20% av námsfrøðingunum enn eru til arbeiðis, fyri at tryggja lív og heilsu.





Hóast tað, so hevur tað eydnast Fíggjarmálaráðnum og Almannaverkinum at fáa undantøkini í verkfallinum hjá Føroya Pedagogfelag til viðgerðar í Løgtinginum.





Føroya Pedagogfelagið hevur ikki móttikið áheitan frá Almannaverkinum í dag um fleiri akut undantøk, og Føroya Pedagogfelag hevur í samskifti við limir sínar í dag fingið upplýst, at úti á stovnunum eru tey í fleiri førum yvirmannaði til arbeiðis í dag. Eingin limir í Føroya Pedagogfelag hevur vent sær til okkum, tí tey meta støðuna hættisliga.





Er tað veruligani so illa stætt í okkara landið, at landið sleppur at lóggeva seg frá rættinum hjá starvsfólki at fara í verkfall??





Føroya Pedagogfelag