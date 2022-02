Skeið í makeup og andlitsrøkt fyri kvinnur við krabbameini

The Body Shop í SMS skipar fyri undirvísing og hugnaløtu fyri kvinnur, sum eru í viðgerð fyri krabbamein.

Hugnakvøldið fyri kvinnur, sum eru í viðgerð fyri krabbamein verður, mikukvøldið 23. februar kl. 18.30 í the Body Shop í SMS.

Asloy og Noomi, frá The Body Shop, fara at undirvísa í húðrøkt og makeup. Hjá summum kann húðin broytast og gerast sartari. Tískil er gott at vita, hvussu húðin skal røktast rætt. Makeup kann gera, at daglig dagurin kennist lættari tí tú kann kenna teg frískari við einari lættari makeup.

Tiltakið er ókeypis

Tilmelding innan týsdagin 22. februar kl. 12.00 hjá The Body Shop í SMS á telefon 519505.

Verið vælkomnar