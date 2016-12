Skoytuvøllurin letur upp kl 14

Dan Klein --- 07.12.2016 - 07:14

Tað hevur veirð so lýtt, at leingi hevur verið at bíða. Men nú er avgjørt, at skoytuvøllurin á Vaglinum lat upp seinnapartin týsdagin kl 14.





Skoytur fáast til leigu við vøllin.