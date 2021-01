Skriv til barnaverndartænastuna í Tórshavn

Umboðsmaðurin hevur tikið eitt mál upp av egnum ávum, har ein borgari av órøttum, gjøgnum advokat sín, hevði fingið viðkvæma upplýsing frá barnaverndartænastuni í Tórshavn í barnaverndarmáli hjá øðrum persónum.

Umboðsmaðurin helt tað vera átaluvert, at barnaverndartænastan ikki hevði nóg tryggar mannagongdir, tá viðkvæmar upplýsingar vórðu sendar í telduposti.

Av tí at barnaverndartænastan hevði tikið neyðug stig til at tryggja, at slíkur feilur ikki hendir aftur og hevði boðað Dátueftirlitinum frá frávikinum, gjørdi umboðsmaðurin ikki meira við málið (LUM 20/00126).

