Mynd: Niclas Jessen

Skudepisode på Færøerne

Færøernes Politi fik den 9. december kl. 18.25 anmeldelse om, at en person truede med selvmord





Færøernes Politi fik den 9. december kl. 18.25 anmeldelse om, at en person truede med selvmord på en adresse i byen Miðvági på øen Vàgar. Anmelderen oplyste, at gerningsmanden var bevæbnet med haglvåben og truede med at skyde.





Politiets sendte patruljer til stedet og foretog afspærring i relation til den konkrete adresse. Der blev skabt kontakt til pårørende til personen for gennem dialog at få person ud fra adressen. I samme forbindelse blev politiets forhandler også sendt til stedet for at understøtte dialogen med personen.

Under politiets tilstedeværelse afgav personen flere skud fra huset mod politiet. Herunder blev en polititjenestemand ramt overfladisk af hagl, hvilket betød at politiet afgav skud mod personen.





Efterfølgende blev det konstateret, at personen var ramt af politiets skud. Personen blev behandlet med 1. hjælp på stedet og bragt til Landssygehuset i Torshavn.





Personen tilstand er aktuelt ukendt.





Sagen behandles med assistance fra Københavns Politi og Rigspolitiet på grund af Færøernes Politis rolle i sagen.





Der gives ikke yderligere informationer til pressen før undersøgelser er færdiggjort.