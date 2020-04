Skulu granska búskaparligu avleiðingarnar av COVID-19

Granskingarráðið hevur játtað stuðul til eina verkætlan um ávirkanin av COVID-19 á fiski- og alivinnu og avleiðingar fyri føroyska búskapin. Tað er Unn Laksá, ph.d. og leiðari fyri nýstovnaða Sjókovan, sum er verkætlanarleiðari. Hinir luttakararnir eru Magni Laksafoss frá Sjókovanum og Zvonko Mrdalo frá Fróðskaparsetrinum. Ein fylgibólkur er skipaður við umboðum fyri fiskivinnuna, alivinnuna og Vinnuhúsið. Stuðulin er 193.070 kr.

Hetta er fjórða umfar av stuðli frá COVID-19 átakinum. Við hesi seinastu verkætlanini hava tilsamans 11 verkætlanir fingið játtað 2.341.480 kr.

Tríggjar játtanir vórðu latnar hósdagin 16. apríl - sí her , fýra leygardagin 18. apríl - sí her og 3 týsdagin 21. april - sí her