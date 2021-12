Skulu vit avtaka heimastýrislógina?

Nú er eitt skilagott uppskot í tinginum um at forða útlendingum at leggja fasta ogn í Føroyum undir seg.

Men ein snávingarsteinur er.

Heimastýrislógin ásetur, at tey, sum hava innburðarrætt, hava sama rætt í Føroyum sum føroyingar og tí eisini sama rætt sum vit at keypa fasta ogn.

Um so er, at tey á tingi veruliga ætla sær at gera nakað við hetta mál er loysnin einføld.

Hon er at avtaka heimastýrislógina.

Zakarias Wang