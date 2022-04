Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Snit af målinger: Løkkes mandater rykker ikke ved magtbalancen i dansk politik

Moderaterne vil få svært ved at omveksle sine fire mandater til indflydelse, da S-regeringen og dens støttepartier fortsat står til at genvinde magten. Det viser et nyt kvalitetsvægtet snit af målingerne i marts.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Snit af målinger: Løkkes mandater rykker ikke ved magtbalancen i dansk politik - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Emma Qvirin Holst

Journalist