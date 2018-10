Tróndur Djurhuus og Unn Hilduberg víðka nú um tænastuna hjá Sólorku, so hon eisini fer at fevna um Gran Canaria á vetri

Sólorka letur upp á Gran Canaria

Dan Klein --- 14.10.2018 - 08:30

Hóast nógvir føroyingar ferðast suður til Gran Canaria um veturin, hevur eingin verulig føroysk móttøka verið á miðatlantisku oynni. Hetta fer Sólorka nú at bøta um sum partur av tænastuni, sum felagið rópar: “Tín vertur úti í verðini!” Í vetur fer føroyska incoming-felagið í Spania eisini at veita tænastur á Gran Canaria. Talan verður ikki um vanligu sólorkuseturnar um várið og heystið, sum útivið 2000 føroyingar longu hava vitjað á sponsku Costa Blanca. Tó verða summar av tænastunum tær somu.

- Eitt er at bíleggja ein ferðaseðil út í heim og so bara vóna tað besta. At vitja okkum úti í verðini skal vera nakað heilt annað, sigur Tróndur Djurhuus, stjóri í Sólorku. – Vit leggja okkum eftir at veita tryggleika, persónliga nærveru og ráðgeving á føroyskum og at bjóða gestunum gott og áhugavert innihald undir vitjan teirra.

Sólorka fer at bjóða ymsar áhugaverdar útferðir á føroyskum. Felagið fer eisini at tryggja gestum sínum gisting á hotellum, haðani tað ber til at vitja bæði strendur og miðbýarlív til gongu.

- Alt ov ofta enda ferðafólk á onkrum hoteløki, sum í sjálvum sær kann vera fyrstafloks, men sum liggur so langt burturi í óbygdum, at tey vitjandi einki annað uppliva. Hetta halda vit vera stórt spell, sigur Unn Hilduberg, tænastuleiðari í Sólorku. - Eins og øll onnur pláss í heiminum hevur Gran Canaria nógv spennandi at bjóða, sum hin vitjandi kanska ikki fær eygað á. Tað kann gerast eitt sindur keðiligt bara at liggja og sóla sær við sama svimjihylin í hálvaaðru viku

Sólorka fer at bjóða gestum sínum beinleiðis flogferð úr Vágum til Las Palmas, koyring við egnum bussum til hotel í Playa del Inglés, gisting við ella uttan máltíðir, hjálp og vegleiðing frá sólorku-vertum á staðnum umframt møguleikarnar fyri føroyskum útferðum.