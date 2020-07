SÓLVERJANDI GARDINUR TIL SKÚLADEPILIN VIÐ MARKNAGIL

Við hesum verður veitan og uppsetan av sólverjandi gardinum til Skúladepilin við Marknagil boðið út alment.

Freistin at lata inn tilboð er 26. august 2020 kl. 12:00.

Kontaktpersónur er Rói H. Lamhauge, tel. 290 848, teldupost rola@lv.fo.

Útbjóðingarháttur

Útboðið verður framt sum eitt alment útboð sambært rundskrivi um keyp av vørum og tænastum nr. 9000 frá 1. juli 2016.



ÚTBOÐSTILFAR

Nýggi Skúladepilin við Marknagil varð tikin í nýtslu í august 2018. Bygningurin er partur av samanleggingini av Føroya Studentaskúlanum í Hoydølum, Føroya Handilsskúla í Tórshavn og Tekniska skúla í Tórshavn. Skúlin húsar áleið 1.400 næmingum og lærarum dagliga.

Tað hevur víst seg, at gardinurnar, sum eru hongdar upp á Skúladeplinum eru ov gjøgnumskygdar, og tí órógvar sólarljósið undirvísingina. Harumframt klárar hitin í ov stóran mun at koma ígjøgnum gardinurnar. Hetta førir við sær, at flokshølir á skúladeplinum viðhvørt gerast ov heit at vera í. Gardinurnar, sum skulu veitast á Glasi, skulu í ávísan mun halda hitanum burtur úr flokshølunum, samstundis sum hitin millum rút og gardinur ikki skal gerast ov høgur.

Atgongd fæst til útbjóðingartilfarið gjøgnum talgilda samskiftispallin hjá Landsverki á: https://www.ibinder.com/External/EnquiryLink.aspx?id=kzowhghcyv