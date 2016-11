Mynd: Randi Ward

SOS-ialhjálp til útvaldar miðlar

Dan Klein --- 17.11.2016 - 10:12

Nú er aftur uppskot komið um, at stuðla miðlum við almennum milliónum. Byrjað verður við at forða ávísum miðlum at vera partur av hoyringini til uppskotið.





Greina hevur Dan Klein, journalistur:





Tað er heilt tíðuligt, at ætlanin á henda hátt er, at sleppa undan ávísum miðlum, sum ikki heldur sleppa at søkja, ella søkja teir, fæst í besta føri, millum makað og onki burturúr.





Vit síggja longu í § 4 stk. 2 og 3, at miðlar kunnu søkja um 40% av skjalprógvaðum rakstrarútreiðslum hjá viðkomandi miðli.





Men stk 3 sigur so eisini, at rakstrarútreiðslur sambært stk 2 verða gjørdar upp við støði í góðkenda roknskapinum undanfarna roknskaparár.





Flestu netmiðlar hava nærum ongar rakstrarútreiðslur, tí neyðugt hevur verið at spara stórt fyri at fáa viðurskiftini at hanga saman.





Mín áskoðan er, at uppskotið bara hevur eitt endamál, at lata SOS-ialhjálp til teir miðlar, sum hava høgar rakstrarútreiðslur, sum teir ikki hava ráð at betala, meðan teir, ið ikki hava vassað út á sama ísin, onki heldur skulu hava.





Hetta minnir um Føroya Banka politikkin í nítiárunum...





Bankin saneraði bara tær fyritøkur, sum skyldaðu bankanum mest, og koyrdi kappingarneytarnar, sum klaraðu seg munin betri, út av tromuni.





G´morin, øksaskaft...