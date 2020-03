Sóttarhaldið verður ikki tikið í nóg stórum álvara

Tað eru ikki øll, ið taka at verða sett í sóttarhald í nóg stórum álvara. Og tað er ein stór avbjóðing í mun til at avbyrgja corona smittuna í Føroyum.





Tað sigur Lars Fodgaard Møller, landslækni.





”Eg kann tíverri bara staðfesta í mínum arbeiði seinastu vikurnar, at tað eru fleiri, sum ikki fylgja teimum tilráðingum, ið hanga saman við at verða send í sóttarhald. Skulu vit avmarka corona smittuni í Føroyum, er avgerandi, at fólk taka allar tilráðingar í størsta álvara,” sigur Lars Fodgaard Møller, landslækni.





Kaj Leo Holm Johannesen, landsstýrismaður í heilsummálum, heitir staðiliga á øll um at fylgja tilráðingunum frá heilsumyndugleikunum.





”Tað verða brúktir stórir stavir – bæði í Føroyum og kring allan heim um, at vit mugu ansa eftir hvørjum øðrum og taka neyðug atlit. Tað er týdningarmikið, at vit øll gera okkara og standa saman, so at vit tryggja, at so fá sum gjørligt verða smittað, sigur landsstýrismaðurin í heilsumálum