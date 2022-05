Den russiske ambassade i Estland. Her er der stadig russiske diplomater. Estisk politi patruljerer dagligt foran ambassaden, hvor der jævnligt er demonstrationer. Foto: Frederik Gjersen Hansen

Sovjetunionen spøger mere end nogensinde i Baltikum

Forsvaret kan i en nær fremtid få behov for flere civile med en fortid i Forsvaret til at træde til i perioder. Derfor rejste en gruppe erhvervsledere til Letland, Estland og Polen. Her arbejder godt 1.000 danske soldater for at afskrække den russiske trussel, der ligger lige i baghaven. Altinget rejste med.

Frederik Gjersen Hansen

Journalist