Søvn landsins flutt til Løgmansskrivstovuna

Dan Klein --- 14.12.2016 - 06:59

Løgmaður hevur gjørt av at flyta málsøkið Søvn landsins úr Mentamálaráðnum. Gegnistrupulleikar er orsøkin til, at málsøkið verður flutt.





Løgmansskrivstovan fer at umsita málsøkið. Hon fer nú at hyggja nærri at málinum, og taka støðu til, um nakrar broytingar skulu gerast.