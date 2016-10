Søvn Landsins styrkt á fíggjarlógini

Søvn Landsins hava leingi trongt til eina uppraðfesting, og landsstýriskvinnan í mentamálum, Rigmor Dam, hevur nú valt at gera nakað við málið. Á fíggjarlógini fyri 2017 er játtanin til stovnin tí hækkað við 1,5 mió. krónum umframt lønarframskrivingar.





Søvn Landsins taka sær av øllum tí føroyska mentanararvinum. Stovnurin hevur til uppgávu at varðveita, skráseta og kunna um fornminni, náttúru, skjøl, handrit og bøkur, osfr. Uppgávan er stór, og tørvur hevur leingi verið á øktari játtan.





Søvn Landsins hava stóran týdning fyri fólk, skúlaskap, gransking og samfelagsligu menningina sum heild. Umframt vanliga varðveitingararbeiði, útlán og framsýningar, hevur stovnurin eisini skipað fyri størri fólksligum átøkum, sum t.d. heystfagnaði og talgildum blaðsavni. Harumframt umsita Søvn Landsins stuðulin til bygdasøvn, listasøvn, bókasøvn, mentanarsøgulig skip og sjósavn.





Landsstýriskvinnan í mentamálum fegnast um, at tað eydnaðist at hækka játtanina.





- Játtan, hølir og lógarverk. Alt hevur verið afturúrsilgt í mong ár, nú royna vit so at bøta um fíggjarliga partin í hesum umfari, sigur landsstýriskvinnan, sum fegnast um uppraðfestingina og vónar at hetta fer at muna, fólki og samfelagi at frama.