Spyr um endurvenjing til fólk ið hava fingið skurðviðgerð uttanfyri heilsuverkið

Hvør er orsøkin til, at fólk ið fáa skurðviðgerð aðrastaðni enn í føroyska heilsuverkinum, missa rættin til endurvenjing í heilsuverkinum? Tað hevur Helgi Abrahamsen, løgtingsmaður, spurt Kaj Leo Holm Johannesen, landsstýrismann, í einum § 52a fyrispurningi.

Tíðindaskriv





Helgi Abrahamsen sigur seg hava sæð dømi um, at fólk ið standa á bíðilista til at fáa skurðviðgerð, og sum hava egna sjúkratrygging, hava fingið at vita frá heilsuverkinum, at um tey nýta tryggingina og fáa skurðviðgerðina gjørda aðrastaðni, so missa tey rættin til endurvenjing í heilsuverkinum.





“Fyri tann sjúka kann bíðitíðin vera trupul, og tí er væl skiljandi, at fólk vilja nýta teir møguleikar ið eru, fyri at linna pínuna. Men um avleiðingin er, at tey ikki fáa endurvenjing, so skulu tey velja ímillum skurðviðgerð beinan vegin uttan endurvenjing, ella at ganga við pínu, fyri at tryggja endurvenjingina seinni,” sigur Helgi Abrahamsen. Hann hevur tí sett fyrispurningin fyri at fáa greiðu á, hvør orsøkin er til, at hesi fólkini ikki kunnu fáa endurvenjing.





Sambært tingskipanini skulu § 52a fyrispurningar svarast innan 10 yrkadagar frá tí at teir eru latnir inn.