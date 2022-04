Spyr um møguligar illstøður millum russar og ukrainar í Føroyum

Eru Føroyar fyrireikaðar til møguligar illstøður millum russar og ukrainar í Føroyum, og hvat hevur landsstýrið gjørt – ella ætlar at gera, fyri at fyribyrgja slíkum støðum? Tað hevur Helgi Abrahamsen, løgtingsmaður, spurt Bárð á Steig Nielsen, løgmann í einum § 52a fyrispurningi á løgtingi.

Helgi Abrahamsen vísir á, at løgtingið hevur samtykt, at Føroyar skulu taka ímóti 200 flóttafólkum úr Ukraina, og samtíðis er endalig støða ikki tikin til, um vit fara at seta russiskum skipum forboð ímóti at koma í føroyskar havnir.

“Hetta merkir, at vit í komandi tíð møguliga fara at hava fólk úr báðum fíggindalondunum, Russlandi og Ukraina, í Føroyum,” sigur løgtingsmaðurin. “Hesi londini eru í kríggi, og tað kann lættliga henda, at illstøður kykna, har annar parturin vil hevna seg inná hin. Tað kann seta Føroyar í eina óhepna støðu, og tí havi eg sett fyrispurningurin,” sigur Helgi Abrahamsen.

Landsstýrið hevur boðað frá, at Føroyar fara at gera sum ES, tá talan er um at seta tiltøk í verk ímóti Russlandi, og í løtuni er óvist, hvussu umfatandi tiltøkini hjá ES verða.

