Starv: Løgfrøðingur til Lógartænastuna á Løgmansskrivstovuni

Ert tú løgfrøðingur, og hevur tú hug til at arbeiða við lógarsmíði, ráðgeving og málsviðgerð í landsfyrisitingini? So er hetta starvið á lógartænastuni kanska nakað fyri teg.

Talan er um eitt áhugavert, sjálvstøðugt og avbjóðandi starv, har góðir møguleikar eru fyri fakligari og persónligari menning.

Starvið

Tú fert at arbeiða sjálvstøðugt. Høvuðsuppgávurnar eru at eftirkanna lógar- og kunngerðaruppskot, málsviðgerð, at ráðgeva løgmanni og leiðslu innan títt fakøki, lógar- og kunngerðarsmíð hjá Løgmansskrivstovuni og at vera við at skipa fyri skeiðum um lógardygd o.a.

Títt fakøki er í løtuni m.a: Dátuverndarlógin, lóg um forboð fyri privatum vakmyndatólum, vápnalóg, Ítróttarvedding, lóggáva um eydnuspæl, brúkaraverndarlóg í.s.v. at keypa og selja fastogn, fíggjarrættur, so sum keypilóg, kredittkeypilóg, avtalulóg, brúkaraavtalulóg, tryggingaravtalulóg, fyrningarlóg og ikki vinnurekandi grunnar og feløg.

Førleikakrøv

Umframt løgfrøðiligt embætisprógv, cand. jur., og viðkomandi royndir, verður væntað, at tú sum søkir:

dámar væl at arbeiða sjálvstøðugt

sýnir ábyrgd og skilvísi

ert ágrýtin, nýhugsandi og dámar væl avbjóðingar

hevur lætt við at seta teg inn í nýggj fakøki

dugir væl at samskifta og samstarva saman við øðrum

dugir væl føroyskt í skrift og talu

Tað er ein fyrimunur, at tú hevur royndir innan fyrisiting og kunnleika til tey fakøki, sum tú fert at hava ábyrgd av.

Løn og setanartreytir

Starvið verður sett sambært sáttmála millum Fíggjarmálaráðið og Búskapar- og løgfrøðingafelag Føroya.

Setanarøkið fevnir um Løgmansskrivstovuna, hini stjórnarráðini og stovnar undir stjórnarráðunum. Tænastustaðurin er í løtuni Løgmansskrivstovan.

Nærri kunning um starvið

Eru spurningar, eru umsøkjarar vælkomnir at venda sær til Nellu Festirstein, deildarstjóra, á tel. 558076 ella senda teldubræv til nellaf@tinganes.fo.

Meira kann lesast um lógartænastuna her: Um lógartænastuna - Løgmansskrivstovan (lms.fo)

Umsóknir

Umsóknir við upplýsingum um útbúgving, CV og møguligum viðmælum skulu sendast til:

Løgmansskrivstovan

Postrúm 64, Tinganes

110 Tórshavn

ella við telduposti til: info@tinganes.fo

Umsóknin skal vera okkum í hendi í seinasta lagi 22. mars 2021. Starvið verður sett skjótast til ber.