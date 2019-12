Starvsmannafelagið gevur út talgilda limahandbók

Sum fyrsta fakfelag í landinum kemur Starvsmannafelagið nú við eini talgildari vegleiðing til sínar limir um rættindi og skyldur á arbeiðsplássinum.





Limahandbókin verður útbygd so hvørt, og felagið vónar, at vegleiðingin fer at styrkja samlaðu limaráðgevingina hjá felagnum









Starvsmannafelagið