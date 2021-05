Statsminister Mette Frederiksens mindeord om tidligere statsminister Poul Schlüter

Statsminister Mette Frederiksen modtog meddelelsen om forhenværende statsminister Poul Schlüters død.

Statsminister Mette Frederiksen udtalte:

”Det er med stor sorg, at jeg i dag har modtaget meddelelsen om, at tidligere statsminister Poul Schlüter er død. I dag går mine tanker til familien.

Poul Schlüter var en særdeles respekteret og en dygtig politiker, der brændte for Danmark. I et årti med store og svære beslutninger vil han blandt andet blive husket for den pragmatisme, som på tværs af partier kunne skabe alliancer og resultater for Danmark. Arbejdsmarkedspensionerne for at nævne noget af det helt afgørende.

Poul Schlüter var en folkekær politiker, godt og charmerende selskab. Altid med et glimt i øjet og i øvrigt en fremragende kommunikator.

Han var en politiker og et menneske, som har sat aftryk i danskernes liv og vores fælles historie. Han var en stor politisk begavelse. Og formåede da også at blive den længst siddende statsminister siden 2. verdenskrig.

Æret være hans minde”.