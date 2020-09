Statsministeren besøger danske soldater i Estland

Statsminister Mette Frederiksen rejste fredag den 11. september til Estland. Her besøger statsministeren de ca. 200 danske soldater, der er udstationeret på Tapa Army Base som en del af NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Polen og Baltikum.

Udover besøget på Tapa Army Base mødes statsministeren med Estlands premierminister Jüri Ratas i det estiske statsministerium i Tallinn. Ved mødet skulle de to regeringschefer bl.a. drøfte den sikkerhedspolitiske situation i Østersøområdet, NATO- og EU-politik.

Efter mødet ville statsministeren og den estiske premierminister afholde en kort fælles presseseance.

Statsministeren skulle ligeledes mødes med Estlands præsident Kersti Kaljulaid.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Danmarks bidrag til NATO’s fremskudte tilstedeværelse i Estland er et klart signal – til vores allierede og til Rusland – om NATO’s sammenhold, fælles solidaritet og ultimativt om vores opbakning til musketereden i Artikel 5. Jeg mødtes virtuelt med soldaterne i sidste uge i forbindelse med Flagdagen, og jeg glæder mig nu til at møde nogle af dem ansigt til ansigt og få større indsigt i deres arbejde. Jeg er stolt over, at vores soldater kan bidrage til sikkerhed og tryghed ved en af NATO’s østlige frontlinjestater”.

”Estland er en vigtig partner og allieret. Jeg ser frem til at drøfte de aktuelle udfordringer, som vi sammen står over for med den estiske premierminister. Ikke mindst den økonomiske genopretning og den fortsatte håndtering af COVID-19”.