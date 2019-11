Statsministeren besøger Færøerne

Statsminister Mette Frederiksen besøger Færøerne den 6.-8. november 2019.





I forbindelse med besøget på Færøerne mødes statsministeren med lagmand Bárður á Steig Nielsen i Vestmanna, hvor der også bliver mulighed for at se nærmere på vind- og vandkraft samt besøge det lokale gymnasium. Der aflægges besøg i Lagtinget og på skibsværftet MEST i Tórshavn.





Statsminister Mette Frederiksen udtaler forud for besøget:

”Jeg ser frem til mit første besøg på Færøerne som statsminister og til at mødes med lagmanden. Vi skal blandt andet drøfte vores fælles ønske om at styrke samarbejdet mellem regeringen og landsstyret. Jeg forstår godt Færøernes ønske om en større rolle i udenrigs-og sikkerhedspolitikken. Danmark og Færøerne har et stærkt fællesskab og vi skal samarbejde på de områder, hvor det kan være til fælles gavn.”





I forbindelse med besøget vil statsministeren og lagmanden holde pressemøde i Tinganes torsdag den 7. november.





