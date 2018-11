Statsministeren besøger Island i anledning af 100-året for Islands suverænitet

I år markerer vi 100-året for den dansk-islandske forbundslov, der gjorde Island til en suveræn nation. Den 30. november til 2. december rejser statsminister Lars Løkke Rasmussen til Island for at fejre begivenheden.





Fredag den 30. november mødes statsministeren med Islands statsminister Katrín Jakobsdóttir. Her skal de to statsministre drøfte aktuelle emner, bl.a. inden for det europæiske og det nordiske samarbejde.





Lørdag den 1. december deltager statsministeren i den officielle fejring af 100-året for Islands suverænitet, hvor den islandske regering er vært ved en ceremoni foran regeringsbygningen på Lækjargata, hvor ikrafttrædelsen af forbundsloven blev proklameret den 1. december 1918.





Fejringen afsluttes med en festforestilling i koncert- og operahuset Harpa i Reykjavik lørdag aften.





Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Islands uafhængighed er et historisk eksempel på en fredelig adskillelse. Det er noget, både Island og Danmark har grund til at være stolte af. Vi skal hylde vores venskab og fælles historie.





Den historie er også en vigtig del af forklaringen på, at Danmark og Island den dag i dag stadig har så tætte bånd. Omkring 10.000 islændinge bor i Danmark, og mange islandske unge tager deres uddannelse her. Vores befolkninger kender hinanden, og vi ser ens på mange ting. Jeg glæder mig til at gense den smukke ø i Nordatlanten og fejre Islands uafhængighed.”