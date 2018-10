Statsministeren besøger Novozymes forud for grønt topmøde

Dan Klein --- 12.10.2018 - 07:15

Statsminister Lars Løkke Rasmussen besøger Novozymes fredag den 12. oktober forud for næste uges grønne topmøde, P4G Summit, i København. Novozymes er en af de virksomheder, der er involveret i de P4G-partnerskaber, der bliver sat fokus på under topmødet den 19-20. oktober.

Sammen med Folkekirkens Nødhjælp vil Novozymes vise eksempler på deres samarbejde om at skabe bæredygtige løsninger på nogle af verdens store udfordringer.

Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler forud for besøget:

”Intet land kan dæmme op for klimaforandringerne alene. Ingen virksomhed eller organisation kan brødføde verden alene. Vi skal slå vores kræfter sammen for at skabe en levedygtig planet.

P4G er netop et forsøg på at få flere til at arbejde sammen om bæredygtige løsninger. Det gælder ikke kun klimaet, men også udfordringer med eksempelvis madspild og plastik i havene. Danmark kan ikke tvinge andre til at handle, men vi kan gå foran som et eksempel til efterfølgelse. Her spiller de danske virksomheder også en afgørende rolle. Jeg glæder mig til at se de løsninger, Novozymes sammen med bl.a. Folkekirkens Nødhjælp arbejder med.”