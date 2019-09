Statsministeren deltager i FN’s klimatopmøde

Statsminister Mette Frederiksen deltager den 22.-24. september i FN’s klimatopmøde og åbningen af FN’s 74. Generalforsamling i New York.





Statsminister Mette Frederiksen udtaler:





”Danmark skal igen være en grøn stormagt. Vi vil gå forrest internationalt i kampen mod klimakrisen. Både ved at sætte barren højt i Danmark og støtte andre lande i at opnå deres nationale klimamål.

Klimatopmødet er et vigtigt skridt på vejen til markant at hæve alle landes nationale klimamål. De unge og befolkningerne verden over har talt. Der skal handles nu. Regeringen har sat et historisk ambitiøst mål om at reducere udledningen af drivhusgasser med 70 procent inden 2030 og nå klimaneutralitet i 2050.”





Under sit ophold i New York vil statsministeren derudover deltage i åbningen af FN’s Generalforsamling, hvor bl.a. FN’s generalsekretær og USA’s præsident Donald J. Trump vil tale. Herudover vil statsministeren mødes med globale beslutningstagere og styrke Danmarks relationer til FN og andre centrale samarbejdspartnere.









Klimatopmødet er et vigtigt skridt på vejen til markant at hæve alle landes nationale klimamål. Det er nødvendigt for at nå målsætningerne i Parisaftalen og redde klimaet for kommende generationer.Danmark har på anmodning fra FN’s generalsekretær António Guterres påtaget sig en ledende rolle inden for den globale omstilling til bæredygtig energi frem mod topmødet. Det er sket i samarbejde med Etiopien og den internationale energiorganisation Sustainable Energy for All.