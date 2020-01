Statsministeren deltager i World Holocaust Forum

Statsminister Mette Frederiksen deltager i markeringen af 75-året for befrielsen af Auschwitz i Jerusalem den 22.-24. januar 2020.



Statsminister Mette Frederiksen deltager bl.a. i den officielle middag i præsident Rivlins residens den 22. januar og mindehøjtideligheden på Yad Vashem, The World Holocaust Remembrance Center, i Jerusalem den 23. januar.



Statsministeren vil under sin rejse til Jerusalem også mødes bilateralt med Israels præsident Reuven Rivlin og nogle af de overlevende danske jøder, der bor i Israel i dag.



Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”De nazistiske udryddelseslejre repræsenterer et særligt tragisk og umenneskeligt vidnesbyrd om, hvor brutalt og livstruende det var at være af jødisk oprindelse. Befrielsen af Auschwitz står centralt i erindringen. Vi og kommende generationer må blive ved med at lytte, lære og mindes, så de historiske grusomheder ikke gentager sig.”



”Antisemitisme har ingen plads i verden eller i Danmark. Jødiske samfund skal - som alle andre - kunne leve trygt og sikkert i Danmark. Det står regeringen vagt om og yder den beskyttelse, der desværre er brug for.”



”Forholdet mellem Israel og Danmark hviler på en solid historisk bund. Præsident Rivlin besøgte i 2018 Danmark for at markere 75-året for redningen af de danske jøder i 1943. Jeg ser frem til at mødes med præsidenten i Jerusalem.”



