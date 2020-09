Statsministeren er vært for klimamøde

Statsminister Mette Frederiksen er i dag, onsdag den 16. september, vært ved et møde for Grønt Erhvervsforum. Her vil hun sammen med klima-, energi- og forsyningsminister Dan Jørgensen, erhvervsminister Simon Kollerup, øvrige ministre samt partierne bag Klimaloven samle op på samarbejdet mellem regeringen og erhvervslivet i regeringens klimapartnerskaber.

Formålet er at drøfte, hvordan Danmark når klimamålet om 70 procents reduktion af drivhusgasser i 2030. Der vil være drøftelser af regeringens klimainitiativer og de konkrete anbefalinger fra klimapartnerskaberne.

Der vil være mulighed for at filme og tage billeder fra indledningen af mødet, mens statsministeren og klima-, energi og forsyningsministeren taler. På grund af COVID-19 er der dog et begrænset antal pladser.

Efter mødet vil der være et kort doorstep med statsministeren.

Bemærk:

- For at begrænse antallet af personer på grund af COVID-19, opfordrer Statsministeriet til, at medierne begrænser antallet af journalister og teknikere til stede.

- Mødet vil finde sted i Eigtveds Pakhus, Strandgade 25D, København K kl. 14.00-17.00.

- Ansøgning om akkreditering skal ske inden den 15. september kl. 16.00 til mh@stm.dk.