Statsministeren møder Ukraines premierminister på Marienborg

Dan Klein --- 24.06.2018 - 09:29

Tirsdag den 26. juni 2018 mødes statsminister Lars Løkke Rasmussen og Ukraines premierminister Volodymyr Groysman på Marienborg.





Statsminister Lars Løkke Rasmussen udtaler:

”Befolkningen i Ukraine har valgt Europa til. Det kræver stort mod og svære reformer, som landet er i gang med at implementere. Den rejse bakker Danmark op om.





Ukraine er samtidig udfordret udefra. Ruslands adfærd på Krim og i det østlige Ukraine over de sidste fire år er helt uacceptabel. Vi skal som internationalt samfund sige klart fra over for Ruslands metoder og presse Putin til at levere på Minsk-aftalen. Derfor vil regeringen også arbejde for, at EU forlænger sanktionerne på topmødet torsdag i Bruxelles.”





Statsministeren og Ukraines premierminister vil onsdag åbne den internationale Ukraine-reformkonference, som Danmark er vært for i København. På konferencen vil udenrigsministre og øvrige højtstående repræsentanter fra bl.a. G7, EU og NATO drøfte, hvordan det internationale samfund bedst støtter Ukraines reformbestræbelser.





Tirsdag ved mødet på Marienborg vil der være følgende muligheder for pressen:





