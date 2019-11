Statsministeren mødes med den kommende formand for Det Europæiske Råd, Charles Michel

Statsminister Mette Frederiksen tager imod den kommende formand for Det Europæiske Råd, Charles Michel, i dag.



Sammen vil de først besøge DTU i Lyngby kl. 13.00, hvor de skal se et forskningsprojekt om fremtidens bæredygtige brændstoffer.



Derefter fortsætter de til Marienborg, hvor de vil holde møde.



Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Jeg ser frem til mødet med den kommende formand, som vil sidde for bordenden af møderne i Det Europæiske Råd de kommende fem år. Vi har meget at tale om. Vi skal levere klare resultater på de store udfordringer, der optager borgerne på tværs af de europæiske lande. Det handler bl.a. om klima, migration, bekæmpelse af skatteunddragelse og social dumping.



Det er langt fra simple problemstillinger, og i Det Europæiske Råd har vi et særligt ansvar for at sikre, at vi når frem til de rigtige løsninger. Det ser jeg frem til at drøfte med Michel.”





