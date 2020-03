Statsministeren mødes med erhvervsliv og lønmodtagere

Statsminister Mette Frederiksen har inviteret en række af erhvervslivets organisationer og lønmodtagerorganisationer til møder i Statsministeriet i dag, mandag den 9. marts.



Klokken 11.00 mødes statsministeren, finansministeren, sundhedsministeren, erhvervsministeren, beskæftigelsesministeren samt Sundhedsstyrelsens direktør med lønmodtagerorganisationerne.

Klokken 13.00 mødes statsministeren, finansministeren, sundhedsministeren og erhvervsministeren samt Sundhedsstyrelsens direktør med erhvervslivets organisationer.



På mødet vil statsministeren og ministrene orientere om udviklingen og myndighedernes tiltag for at inddæmme smitten af COVID-19 samt drøfte med organisationerne, hvilke udfordringer situationen skaber for vores samfund.



Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Vores land står i en ekstraordinær situation, der kræver noget af os alle. Virksomheder, civilsamfund og borgere udviser et imponerende ansvar og samfundssind. Men jeg ved også godt, at det her stiller store krav og skaber udfordringer for alle dele af vores samfund. Derfor vil vi selvfølgelig også drøfte, hvordan vi kan afbøde de økonomiske konsekvenser, som blandt andet en række virksomheder, serviceerhverv og arrangører nu oplever. Jeg ser frem til den videre dialog”.



***