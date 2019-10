Statsministeren mødes med Irlands premierminister

Statsminister Mette Frederiksen tager imod Irlands premierminister Leo Varadkar, når de mødes til en arbejdsfrokost i Statsministeriet fredag den 4. oktober kl. 12.00.





Statsminister Mette Frederiksen udtaler:



”Jeg glæder mig til at byde Irlands premierminister velkommen til Danmark. Om mindre end en måned står Storbritannien til at forlade EU. Det er klart, at Brexit fylder meget – ikke mindst for Irland – og derfor ser jeg frem til at drøfte situationen med min irske kollega. Men der er også andre vigtige emner på dagsordenen, som kræver vores fulde opmærksomhed. Det handler blandt andet om klimaudfordringen, hvor vi skal tale om, hvordan vi i fællesskab kan løfte den enorme opgave, som vi står overfor. Og hvordan vi sikrer, at vi i EU går forrest i klimakampen”



***



I forbindelse med besøget vil der blive afholdt et kort pressemøde fredag den 4. oktober kl. 14.10 i Spejlsalen.