Statsministeren mødes med Letlands statsminister

Statsminister Mette Frederiksen tager imod Letlands statsminister Arturs Karinš fredag den 31. januar kl. 12.00 til et besøg hos EnergyLab i Nordhavn og en efterfølgende arbejdsfrokost i Statsministeriet.



Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Jeg ser frem til mødet med den lettiske statsminister. Danmark og Letland er gode samarbejdspartnere med et fælles ønske om at styrke den grønne omstilling i vores nærområde og i Europa generelt. Vi skal derfor drøfte klimapolitik og den grønne dagsorden i EU, men også de aktuelle forhandlinger om EU’s budget, bekæmpelse af skatteunddragelse, regionalt samarbejde og europæisk sikkerhed. Vi starter med sammen at se på nogle af fremtidens løsninger, der skal få os i mål med den grønne omstilling i Europa. Det er vigtigt, at vi leverer resultater på de store dagsordener, der optager Europas borgere.”



***



Før frokosten i Statsministeriet besøger de to statsministre EnergyLab i Nordhavn kl. 12.00-12.45. EnergyLab er et projekt, der demonstrerer fremtidens energiløsninger med fokus på, hvordan man kan øge andelen af grøn energi ved at sikre samspil mellem el, varme, bygninger og transport på en intelligent måde.



Der vil være mulighed for at stille spørgsmål til de to statsministre ved EnergyLab. Gyldigt pressekort skal bæres synligt.



***