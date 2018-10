Statsministeren mødes med Nederlandenes premierminister, Sydkoreas præsident og Vietnams premierminister

Dan Klein --- 08.10.2018 - 08:45

Statsministeren mødes med Nederlandenes premierminister, Sydkoreas præsident og Vietnams premierminister





Den 20. oktober 2018 mødes statsminister Lars Løkke Rasmussen med Nederlandenes premierminister Mark Rutte, Sydkoreas præsident Moon Jae-in og Vietnams premierminister Nguyễn Xuân Phúc.





De tre statsledere og regeringschefer er i København for at deltage i P4G-topmødet, der er et af de største grønne topmøder i år.





Danmark er vært for topmødet, hvor topministre, ledere fra nogle af verdens største virksomheder, repræsentanter fra civilsamfundet, investorer og unge iværksættere mødes for at etablere nye partnerskaber, der kan lede til en mere bæredygtig udvikling for hele kloden.