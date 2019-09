Statsministeren og den danske pensionsbranche annoncerer milliardinvesteringer i grøn omstilling

Milliardinvesteringer i grøn omstilling. Det bliver meldingen på en konference i New York, der åbnes af statsminister Mette Frederiksen. Den danske pensionsbranche står bag milliardsatsningen.



Konferencen afholdes i dag søndag den 22. september kl. 19.00 lokal tid i New York i forbindelse med FN’s klimatopmøde.



Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Jeg er glad for, at den danske pensionsbranche har meldt ud med et så markant tilsagn om støtte til den grønne omstilling. Det viser, at vi i Danmark kan noget helt særligt, når vi sætter ambitiøse politiske mål og samarbejder på tværs af den offentlige og private sektor. Nu skal vi arbejde for at få de internationale investorer med. Det er afgørende for at få realiseret den grønne omstilling globalt.”



Næstformand i Forsikring & Pension og CEO i PensionDanmark Torben Möger Pedersen udtaler:

”Det er nødvendigt med store investeringer fra den private sektor, hvis vi skal realisere FN’s verdensmål og Paris-aftalen. Derfor forpligter den danske pensionsbranche sig nu til at investere yderligere 350 mia. kroner frem mod 2030 i den grønne omstilling. Investeringer i bæredygtig energiinfrastruktur som f.eks. vindmølleparker kan bidrage både til løsningen af klimaudfordringen og give attraktive afkast. Vi har længe investeret i projekter i vores del af verden, og nu tager vi vores erfaringer med bæredygtige investeringer ud til vækstøkonomierne.”